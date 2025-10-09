El próximo fin de semana Chivas volverá a ver acción debido a que enfrentará nuevamente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. En medio de la fecha FIFA, Gabriel Milito no solo confirmó a los convocados, sino que también a los 10 descartados para un nuevo duelo contra el equipo azulcrema.

No hay dudas de que los duelos contra los acérrimos rivales es siempre importante ganar así se esté jugando una cascarita en la playa. Es por este motivo que los miles de aficionados del Guadalajara que vayan a ver al Rebaño Sagrado van a querer que se imponga como sucedió la última vez en septiembre en Ciudad de México.

Esta mañana Gabriel Milito confirmó la lista de convocados para enfrentar a América en amistoso internacional en Estados Unidos. La misma cuenta con la presencia de Javier Hernández, Isaác Brizuela y Alan Pulido, pero con ocho descartados por lesión, decisión técnica y convocados a la Selección Mexicana.

Roberto Alvarado no jugará ante América. (Foto: IMAGO7)

Entre los lesionados se encuentran Leonardo Sepúlveda, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, mientras que por convocatoria al Tri no serán tenidos en cuenta Yael Padilla, Hugo Camberos, Luis Romo y Raúl Rangel. Por último, por una decisión del propio entrenador vuelven a no ser tenidos en cuenta Raúl Martínez y Eduardo García.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas volverá a enfrentar a América el próximo sábado 11 de octubre State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El duelo se llevará adelante a las 21:00 horas del Centro de México y se podrá ver por la señal de TUDN, en el Canal 9 de TV Abierta y por la plataforma de Vix Premium.