Chivas se prepara para quedarse con los primeros tres puntos cuando enfrente a Pachuca en el debut por el Clausura 2025. En medio de este contexto, dan a conocer que la respuesta de la directiva del Guadalajara ante el pedido de Gabriel Milito por refuerzo es que deben primero acomodar los jugadores que no entran en planes.

Para el Apertura 2025 llegaron Diego Campillo, Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Bryan González y todo el mundo aplaudió porque rindieron. Para el Clausura 2026, se sumaron de momento dos jugadores con experiencia comprobada como Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.

A pesar de que llegaron dos jugadores más, se sabe muy bien que Gabriel Milito quiere un defensor en Chivas para el Clausura 2026. En medio de este contexto, José María Garrido señaló que la directiva lo sabe, pero que la respuesta que le dieron al entrenador argentino y que entendió es que primero tienen que acomodar a los jugadores que no entran en planes.

Gabriel Milito quiere un refuerzo más en Chivas. (Foto: IMAGO7)

En Fútbol con Cerebro el periodista de Claro Sports señaló que saben que aún les queda tiempo para cerrar fichajes porque la regla permite registrar jugadores a pesar de que hayan iniciado el torneo en otro equipo. “Para la directiva el tema prioritario es terminar de cerrar las salidas. El tema de Guti que ha estado sonando y que están las puertas todavía abiertas la posibilidad para que pueda irse a jugar al equipo de Pachuca y el rumor este que ha surgido en las últimas horas donde Alan Pulido pudiera irse a jugar al conjunto de la máquina de Cruz Azul”, confirmó Chema.

¿Érick Gutiérrez sale a Pachuca?

En las últimas horas, el entrenador de Pachuca, Esteban Solari, habló sobre Érick Gutiérrez y afirmó que de momento es rumor de mercado. “Mis respetos para jugadores que han puesto el nombre de México en lo más alto del mundo. Son futbolistas que salieron de esta gran institución. Daría mucho placer contar con jugadores de esa clase, pero de momento son solo rumores”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.