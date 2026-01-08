Uno de los jugadores que Chivas quiere acomodar cuanto antes es Erick Gutiérrez, uno de los jugadores con el salario más alto en la plantilla. El próximo sábado el Guadalajara debuta en el Clausura 2026 y en conferencia de prensa Esteban Solari confirmó que de momento Guti está lejos de ser jugador de los Tuzos.

Que el referente, capitán y experimentado mediocampista haya sido cepillado por Gabriel Milito sorprendió a más de uno debido a que era una pieza que podía marcar la diferencia como titular o desde el banco de suplentes. Este último factor habría sido el principal motivo que quebró la relación entre él y el técnico, ya que consideraba que tenía que estar de inicio.

En medio de este contexto, Chivas busca encontrarle acomodo debido a que es uno de los jugadores que tiene un alto salario en la plantilla. Son varios los clubes que se habrían interesado por Érick Gutiérrez en la Liga MX y la MLS, pero de momento ninguno terminó de cerrar su fichaje.

Érick Gutiérrez hoy se encuentra cepillado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los clubes que se perfila a cerrar su fichaje es Pachuca, pero esta tarde Esteban Solari afirmó que hoy son rumores de mercado cuando fue consultado por Guti y Héctor Herrera. “Mis respetos para jugadores que han puesto el nombre de México en lo más alto del mundo. Son futbolistas que salieron de esta gran institución. Daría mucho placer contar con jugadores de esa clase, pero de momento son solo rumores”, expresó el entrenador argentino.

Advertencia de Esteban Solari previo a Chivas vs. Pachuca

Por otro lado, en la misma conferencia de prensa señaló que el próximo sábado ante Chivas Esteban Solari afirmó que el próximo fin de semana jugarán una final. “La semana que viene es muy importante. No tenemos más que enfocarnos en el primer partido; sería un error pensar en lo que sigue. Para nosotros, el partido contra Chivas es una final y luego veremos. A veces, en los primeros encuentros, es difícil dar el cien por ciento”, declaró el entrenador de los Tuzos.