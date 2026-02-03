Chivas viene de llevar adelante una interesante gestión deportiva en el mercado de pases de invierno debido a que logró fichar a dos jugadores de peso para el Clausura 2026 y por lograr acomodar a seis jugadores que no entraban en planes. En medio de este contexto, sale a la luz que por la posible grave lesión que tuvo Alan Mozo podría perder en el futuro un negocio millonario.

Sin dudas el Rebaño Sagrado se ha destacado en el último tiempo fichar lo justo y necesario para cada torneo. Por esta razón el Guadalajara marcó la diferencia con cada uno de los futbolistas que llegaron debido a que se pusieron la playera rojiblanca, saltaron al campo de juego y no pararon de rendir.

Para el Clausura 2026 solamente llegaron dos jugadores Chivas, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, pero la directiva decidió a acomodar a varios jugadores que no entraban en planes porque los cepilló Gabriel Milito. Uno de ellos fue Alan Mozo, quien se fue por la puerta de atrás para llegar a préstamo a Pachuca.

Alan Mozo se lesionó en Querétaro vs. Pachuca.

Sin embargo, el lateral derecho podría hacerle perder un negocio millonario a Chivas debido a que ante Querétaro salió lesionado del tobillo y da la impresión que se rompió. De confirmarse esta situación es un hecho que el Guadalajara perdió millones porque la idea era que el futbolista sume minutos y se muestre para que los Tuzos lo compren o que otro club se interese en él.

¿Qué va a suceder con Alan Pulido y Érick Gutiérrez?

En medio de este contexto hay varios jugadores de Chivas que no entran en planes y que la directiva no puede acomodar. Ante esta situación, el Guadalajara enviaría a Alan Pulido, Érick Gutiérrez, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García entrenen con la Sub-21.