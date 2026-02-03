Chivas no para de dar qué hablar en México debido a que se encuentra líder e invicto en el Clausura 2026. En medio de este contexto, ventilan lo que todo el Guadalajara quería saber sobre Nike porque confirman que en estos momentos comenzaron a diseñar la futura playera rojiblanca para el Apertura 2026.

No hay dudas de que todos los chivahermanos están muy entusiasmados debido a que en los próximos meses el Rebaño Sagrado cambia de marca. Puma dejó grandes playeras, aunque la última alternativa dejó muchas críticas por parte de los fanáticos.

En medio de este contexto se sabe muy bien que Nike llegará a Chivas para el Apertura 2026 de la Liga MX. Mientras se espera su llegada, confirman que la reconocida marca estadounidense comenzó con el diseño de la próxima playera.

Puma realizó la última playera alternativa. (Foto: IMAGO7)

“Les puedo decir que en este momento ya están trabajando en el tema del diseño. Viendo sus opciones y si posibilidades porque queda poco tiempo”, comentó Jesús Bernal en su canal de YouTube. Y agregó: “Será un jersey apreciado y recordado por el retorno de la marca de la palomita. En este instante lo que hay es eso, trabajando el tema de lo que es el jersey, el diseño que va a llevar”.

El próximo jersey de Chivas que hará Puma

En medio de este contexto, se confirmó que Puma sacará una playera más por los 120 años de Chivas. “En las últimas horas se ha hablado mucho de que está jersey es con la que se despide Puma. No va por ahí. Puma todavía tiene en planes y si le dan los tiempos, porque administrativamente ha habido cambios en la cúpula de Puma México, en marzo estarían sacando la jersey verde por el Mundial”, reveló Futboltuber. Y añadió: “Lo que sí es sincho es que Puma va a sacar la de 120 años en mayo. Todo apunta a un jersey foliado, de venta general. Puma se quiere despedir también por la puerta grande”.