Armando González sorprendió de manera muy positiva al ganar el Campeonato de Goleo del Apertura 2025, empatando en la cima con Paulinho y Joao Pedro. Aunque su inicio en el Clausura 2026 también fue prometedor, anotando desde la Jornada 1, comienza a surgir la preocupación de que le puedan ganar la carrera por el título individual apenas en las primeras jornadas del torneo.

En este momento, Joao Pedro es el líder de la tabla de goleo, con cuatro anotaciones en cuatro partidos disputados. Por su parte, la Hormiga suma tres goles en el mismo número de encuentros. Sin embargo, el debate se centra en que Chivas ha enfrentado rivales que, al menos en el papel, eran accesibles, lo que abre la duda sobre si González debió aprovechar esos partidos para aumentar aún más su cuota goleadora.

El panorama se complica para Armando González en el mes de febrero, ya que el Guadalajara enfrentará a Mazatlán, América, Cruz Azul y Toluca. Salvo los Cañoneros, los otros tres rivales son contendientes directos y suelen conceder pocas oportunidades, lo que podría dificultar que el delantero rojiblanco mantenga el ritmo en la pelea por el goleo individual.

Mazatlán aparece como una oportunidad clara para que la Hormiga aumente sus números, pues es el segundo equipo más goleado del torneo hasta el momento, solo por detrás de Santos. Además, el conjunto lagunero aún está pendiente en el calendario, por lo que González podría buscar un auténtico festín de goles en esos encuentros, no solo pensando en el Campeonato de Goleo, sino también en fortalecer su candidatura rumbo al Mundial.

El otro gran problema para Armando González: la cantidad de minutos que juega

Otro factor clave que complica la búsqueda de la gloria individual para Armando González es la cantidad de minutos que disputa. Por decisión de Gabriel Milito, suele salir del terreno de juego alrededor del minuto 60, lo que limita su margen para seguir anotando. Para dimensionarlo, Joao Pedro acumula 360 minutos en lo que va del torneo, mientras que la Hormiga suma 271, prácticamente un partido menos que su principal competidor.