El gran Apertura 2025 de Chivas, sumado al sólido inicio del Clausura 2026, ha provocado que la Selección Mexicana vuelva a poner la lupa sobre varios jugadores rojiblancos. Entre ellos aparece Armando González, quien se ha metido en la conversación para pelear por un lugar de último momento rumbo al Mundial 2026, aunque el camino está lejos de ser sencillo.

En ese contexto, Raúl Rangel, uno de los futbolistas de Chivas con el sitio más firme en la Copa del Mundo, habló sobre la situación del joven delantero y le mandó un mensaje que combina respaldo con mucha exigencia. El guardameta dejó claro que González no puede permitirse bajar el nivel en ningún momento, ya que la competencia en la Selección Mexicana es feroz.

El Tala también reconoció que la presión de estar bajo los reflectores no solo de Chivas, sino también del Tri, puede pesarle a Armando González debido a su corta edad. Sin embargo, considera que enfrentar este reto, independientemente de si logra o no el boleto al Mundial, será clave para su crecimiento futbolístico y mental.

En entrevista para Fox Sports, Rangel fue contundente al señalar: “Creo que él tiene que trabajar mucho, es muy bueno. Obviamente creo que el estar en los reflectores a veces pesa y eso lo va a tener que trabajar”. Además, recordó que la competencia es durísima, mencionando nombres como Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda y Germán Berterame, dejando claro que González no puede estar por debajo en trabajo, disciplina y cuidado personal.

Actualmente, ya son dos convocatorias consecutivas en las que Armando González ha sido llamado por Javier Aguirre, aunque en contextos muy específicos. En noviembre, la ausencia de Santiago Giménez por lesión le abrió la puerta, mientras que en la pausa reciente el Vasco solo pudo contar con jugadores de la Liga MX, situación que facilitó que volviera a aparecer en la lista.

Armando González probablemente volverá a ser convocado para los compromisos de febrero

La Selección Mexicana tendrá nuevos compromisos fuera de Fecha FIFA en el mes de febrero, lo que representa otra oportunidad clave para Armando González de seguir sumando puntos en la carrera mundialista. Para marzo, ya en Fecha FIFA, es muy probable que Javier Aguirre convoque únicamente a los jugadores que tenga contemplados para ir al Mundial, por lo que las próximas semanas serán determinantes para el delantero de Chivas.