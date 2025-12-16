Armando González es uno de los jugadores de Chivas que sueña con ganarse un lugar de último momento para el Mundial de 2026. Si bien ya recibió su primera oportunidad con la Selección Mexicana al debutar ante Paraguay en el amistoso de la Fecha FIFA de noviembre, su presencia en futuras convocatorias no está garantizada debido a la fuerte competencia en la delantera con nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame.

Aun así, todo indica que Javier Aguirre no lo tiene descartado. En una reciente publicación en las redes sociales de la Selección Mexicana, se anunció un nuevo partido de preparación para febrero ante Islandia, con la sorpresa de que Armando González aparece como uno de los protagonistas del material promocional, en el cual se anuncia que el encuentro se disputará en Querétaro el próximo 25 de febrero.

Si bien este tipo de promocionales suelen ser responsabilidad del área de marketing y no están directamente ligados a las convocatorias del cuerpo técnico, sí reflejan que la Hormiga está siendo considerado. Además, se trata de un partido que no corresponde a Fecha FIFA, por lo que el Tri solo utilizará jugadores de la Liga MX, escenario en el que González tiene amplias posibilidades de ser convocado para enfrentar al combinado nórdico.

Vale la pena recordar que Armando González recibió su primer llamado tras estar a solo una jornada de convertirse en Campeón de Goleo. Por ello, si quiere mantenerse en el radar del Vasco Aguirre, deberá sostener o incluso elevar el nivel que mostró en el Apertura 2025, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del futbol mexicano y fortaleciendo su candidatura rumbo al Mundial de 2026.

Santiago Giménez está en riesgo de perderse el Mundial y Armando González podría aprovechar

Además, en los próximos meses podría abrirse un espacio importante en la delantera del Tri, pues reportes provenientes de Milán señalan que Santiago Giménez podría someterse a una operación de tobillo, la cual conlleva el riesgo de dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Ante ese panorama, independientemente de lo que ocurra, Armando González deberá mostrar su mejor versión para ganarse un lugar fijo en la Selección Mexicana.