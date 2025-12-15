El Guadalajara comenzó con la pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga MX con pruebas físicas y médicas. Por otro lado, la noticia más importantes no la dieron las caras nuevas o las ausencias, sino que Diego Campillo apareció en la Clínica Medyarthros apareció sin la bota, por lo que avanza de la mejor manera con su recuperación.

No hay dudas de que uno de los jugadores que marcó la diferencia en el Apertura 2025 fue el defensa debido a que era clave en cada pelota recuperada. A su vez, sabe jugar como lateral por derecha, central y hasta de contención junto a una gran llegada del área rival.

Como se sabe, Diego Campillo terminó lesionado a minutos del final contra Atlas en el Estadio Akron y se perdió el resto del torneo. Días después del Clásico Tapatío el Guadalajara confirmó que se fracturó el quinto metatarsiano, por lo que se estipula que su regreso a los campos de juegos se daría recién a finales de enero o mitad de febrero.

Diego Campillo se mantiene en plena recuperación. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, esta mañana el defensor fue una de las grandes noticias debido a que se presentó a realizar las pruebas físicas y médicas del Guadalajara. En video publicado por Jesús Bernal se vio al zaguero ya sin su bota y muletas caminando dentro de la Clínica Medyarthros, por lo que su recuperación va en el camino correcto.

Isaac Brizuela y Cade Cowell son bajas en Chivas

En la mañana de hoy se confirmó que Cade Cowell e Isaác Brizuela son baja en Chivas para el Clausura 2026. El atacante regresa a la MLS para estar un año a préstamo en New York Red Bull, mientras que el experimentado jugador no renovó su contrato y buscaría jugar en otro club para el 2026.

Alan Pulido ausente en las pruebas físicas y médicas de Chivas

Uno de los grandes ausentes en el inicio de la pretemporada de Chivas para el Clausura 2026 fue Alan Pulido. Según lo reportado por Alex Ramírez en la Clínica Medyarthros el atacante no estuvo presente porque tenía molestia estomacal.