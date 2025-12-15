Esta mañana Chivas hizo oficial el inicio de la pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga MX con pruebas médicas y físicas. Por otro lado, Ricardo Marín y Érick Gutiérrez dieron un paso importante este lunes debido a que dieron el presente en la Clínica Medyarthros.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho sobre las altas y bajas que iba a tener el Rebaño Sagrado para el siguiente torneo. En los últimos días se confirmó la llegada de Brian Gutiérrez y se espera que el próximo miércoles Ángel Sepúlveda firme su contrato. A su vez, se hizo oficial la salida de Raúl Martínez y Chicharito Hernández, mientras que esta mañana no se presentaron en la pretemporada Cade Cowell e Isaác Brizuela.

En medio de este contexto, Chivas citó a gran parte de su plantilla para el inicio de la pretemporada con pruebas médicas y físicas en la Clínica Medyarthros. Allí aparecieron dos jugadores que se los hacían más afuera que adentro del equipo de Gabriel Milito para el Clausura 2026.

Ricardo Marín volvió a los trabajos con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Se tratan de Ricardo Marín y Érick Gutiérrez, quienes se hicieron presentes esta mañana para llevar adelante los exámenes. Los dos futbolistas llegaron con sus carros y disipan cualquier tipo de duda sobre un intento de salir del club. Además, dejaron claro que quieren pelear por un lugar a diferencia de un Alan Pulido que sorprendió con su ausencia por molestias estomacales.

Diego Campillo dio de qué hablar en Chivas

Por otro lado, quien dio de qué hablar en Chivas fue Diego Campillo debido a que apareció en la Clínica Medyarthros. El defensor sorprendió porque ya no está con bota y muletas, por lo que su recuperación va bien y se espera que pronto aparezca en los campos de juego.