Luego de que el Club Deportivo Guadalajara confirmara su regreso de cara al Torneo Clausura 2026, Ricardo Marín compartió en redes sociales su sentir tras volver a Verde Valle después de culminar su préstamo con el Puebla.

“Volver a casa siempre tiene un significado especial. Hoy regreso a Chivas con más hambre, más experiencia y con una sola promesa: entregarme al máximo y exigirme como nunca”, escribió en X.

“Este no es solo un regreso, es una revancha personal y una nueva oportunidad para hacerlo mucho mejor, junto a ustedes. Gracias por el apoyo de siempre. Vamos con todo”, agregó.

Las primeras palabras de Ricardo Marín tras su regreso a Chivas.

Cabe mencionar que el atacante mexicano se presentó este lunes enel Hospital Medyarthros para realizar los exámenes médicos de rigor y de ya ponerse a las órdenes de Gabriel Milito, quien aceptó su vuelta ante la salida de Javier “Chicharito” Hernández y la posible marcha de Alan Pulido.

Señalar que Ricardo Marín compartirá ofensiva con Armado “Hormiga” González y con Ángel Sepúlveda, quien reportará a exámenes médicos este miércoles, de acuerdo con Jesús Bernal entre otros reporteros.

¿En qué equipos ha jugado Ricardo Marín?