Finalmente Chivas dio inicio a su pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga MX con las pruebas médicas y físicas. En medio de este contexto se confirmó que Isaác Brizuela es una nueva baja del Guadalajara al no sumarse a los exámenes. ¿Se retira y se une a la directiva del Rebaño Sagrado desde el 2026?

Previo al inicio del Apertura 2025 se sabía muy bien que Gabriel Milito le había confirmado al Cone que no iba a ser tenido en cuenta, pero que no tenían problema si se quedaba a ayudar al equipo con otro rol. El experimentado jugador sumó minutos en la victoria ante Puebla por 2-0 , mientras que en la Sub-21 se mantuvo activo junto a Raúl Martínez y Luis Olivas.

Esta mañana Chivas dio comienzo a la pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga MX con las pruebas médicas y físicas. En la Clínica Medyarthros, Isaác Brizuela fue uno de los tres jugadores del primer equipo que no se presentó, por lo que César Huerta confirmó que el mediocampista se convierte en baja para el Rebaño Sagrado.

Isaác Brizuela no se presentó en la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Han llegado todos. Todos fueron citados en un solo día. Normalmente era exámenes muy largos. Ahora lo están despachando en el mismo día. (…) Isaac el Cone Brizuela terminó contrato con el Guadalajara. Ya no estará más”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube. En el mismo reportó que el miércoles salen rumbo hacia la playa, por lo que mañana no sería extraño conocer la lista de convocados.

Cade Cowell es baja en Chivas

Otro de los futbolistas que no se presentó en las pruebas médicas y físicas de Chivas fue Cade Cowell. “¿Quieres una confirmación de baja ahorita mismo? Cade Cowell ya no viene. Lo acabo de confirmar”, informó César Huerta en el canal de Alex Ramírez.

¿Qué sucedió con Alan Pulido en Chivas?

Uno de los jugadores que tendría los días contados en Chivas y se le busca acomodo es Alan Pulido. Por otro lado, esta mañana confirmaron que el atacante de 34 años no se presentó en la Clínica Medyarthros porque tenía molestia estomacal.