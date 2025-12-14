Con el término del Apertura 2025 de manera oficial, decenas de futbolistas libres estarían buscando acomodo en los clubes de la Liga MX de cara al Clausura 2026, en donde uno de los más talentosos es sin duda el canterano de Chivas, Eduardo López.

La Chofis decidió rescindir su contrato con el Pachuca en la recta final de la fase regular del semestre anterior, y aunque no se dieron detalles por la que se llegó a esa decisión, reportes extraoficiales aseguraban que se debía a la mala relación con el entonces entrenador de los Tuzos, Jaime Lozano.

Sin embargo, después de varias semanas de descanso, el canterano del Guadalajara demostró en sus redes sociales que está entrenando por su cuenta para mantenerse en excelente forma física para poder conseguir una nueva oportunidad en el balompié.

Las primeras versiones desde que salió del conjunto hidalguense fueron que su futuro apuntaba al futbol árabe; sin embargo, no ha habido novedades al respecto, por lo que en dónde continuará su carrera se mantiene como una incógnita.

¿Por qué salió la Chofis López de Chivas?

El canterano era famoso en el Guadalajara por sus constantes indisciplinas, por lo que en una salida nocturna, junto a otros futbolistas, la paciencia de la directiva se agotó, principalmente porque dicha fiesta terminó con una denuncia de índole sexual en contra de Dieter Villalpando.

Es por eso que Amaury Vergara decidió darle salida a todos los jugadores que estaban involucrados en dicha salida, por lo que la Chofis se fue al San José Earthquakes y posteriormente su carta entró en la negociación por Santiago Ormeño con Grupo Pachuca.