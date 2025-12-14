Después de varios años sin poder ser campeones en la Liga MX, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, está trabajando fuerte en la construcción de un plantel poderoso que compita de tú a tú con cualquier rival del futbol mexicano, por lo que esta leyenda rojiblanca comienza a ilusionarse.

Desde la llegada al banquillo de Gabriel Milito, los altos mandos del Guadalajara han optado por abrir la cartera contratando a múltiples refuerzos que poco a poco están rindiendo frutos en la escuadra tapatía.

Es por eso que después de que se anunciara el fichaje de Brian Gutiérrez, el exjugador del Rebaño, Ricardo Pérez, no pudo ocultar su optimismo por el buen trabajo que se está realizando en la institución rojiblanca con respecto a los refuerzos.

“Chivas se está formando. Para los próximos torneos será un equipo competitivo, protagonista y estará entre los mejores equipos de México. Juventud y nivel futbolístico, es lo que veo en el grupo y a corto plazo dará frutos aunque les duela a los trespeleques”, escribió el Snoopy en su cuenta de X.

¿Cuáles son los refuerzos que ha conseguido Chivas desde que llegó Gabriel Milito?

Desde que asumieron el control de la directiva tanto Alejandro Manzo como Javier Mier, han realizado negociaciones importantes para concretar los fichajes de Richy Ledezma, Efraín Álvarez, Diego Campillo, Bryan González, Ángel Sepúlveda y ahora Brian Gutiérrez.

¿Quién es el Snoopy Pérez en la historia de Chivas?

Después de la gloriosa etapa del Campeonísimo, el Guadalajara vivió una extensa sequía de campeonatos que se alargó por 17 años en total, lapso en el que muchos jugadores de gran calidad no pudieron coronarse campeones, pero su entrega y legado son innegables tal y como le sucedió a Ricardo Pérez.

El Snoopy se desempeñaba como delantero, consiguiendo varias dianas importantes, aunque la más recordada es una de tijera en contra del América en la década de los 80.