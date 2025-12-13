Chivas es, sin lugar a dudas, el club con mayor tradición del futbol mexicano, y gran parte de esa identidad se sustenta en una regla tan simple como poderosa: jugar únicamente con futbolistas mexicanos de nacimiento. Esta política ha sido defendida durante décadas como una muestra de confianza absoluta en el talento nacional, aunque también ha sido motivo de debate constante, incluso entre exjugadores del propio Guadalajara.

Brian Gutiérrez ya es jugador de Chivas.

Uno de los que recientemente puso el tema sobre la mesa fue Rafael Márquez Lugo, exdelantero rojiblanco, quien participó en un debate relacionado con la llegada de Brian Gutiérrez. En ese contexto se recordó que el nuevo refuerzo del Rebaño Sagrado obtuvo hace poco la documentación que lo acredita como ciudadano mexicano, lo que llevó a cuestionar nuevamente la política del club respecto a jugadores con doble nacionalidad.

Ante este escenario, Márquez Lugo consideró que Chivas debería revisar sus estatutos, aun cuando dejó claro que le parece una de las identidades más bellas y valiosas del futbol mundial. Para el exrojiblanco, existen contradicciones evidentes, pues mientras hay futbolistas plenamente identificados con México y la Selección Nacional que no pueden vestir la camiseta del Guadalajara, otros jugadores con procesos formativos y selecciones distintas sí han tenido cabida en el club.

“Chivas sí tendría que revisar esos estatutos. A mí me encanta esa política de “puro mexicano”, creo que es una de las identidades más hermosas que existe, una de las grandezas que tiene, pero es una incongruencia, por ejemplo, que Santiago Giménez es el delantero de la Selección, pero no puede vestir la playera del Guadalajara, pero Cowell jugaba con la Selección de Estados Unidos y sí jugaba con Chivas.”

Lo cierto es que Chivas ha flexibilizado sus reglas en los últimos años. Durante la etapa de Jorge Vergara no se permitía que jugadores del Guadalajara representaran a selecciones distintas a la mexicana, pero esa línea se rompió con el fichaje de Santiago Ormeño, mexicano de nacimiento que defiende a la Selección de Perú. Esto abre inevitablemente el debate sobre si futbolistas que no nacieron en México, pero que se formaron y crecieron en el país desde temprana edad, deberían ser considerados elegibles.

El propio Santi Giménez cuestionó en su momento la posibilidad de jugar en Chivas

Incluso el propio Santiago Giménez fue cuestionado recientemente sobre la posibilidad de jugar en Chivas. Aunque es un jugador identificado con Cruz Azul por su formación, evitó una respuesta tajante y se limitó a señalar que creía que no podía hacerlo debido a su condición de naturalizado. Una declaración que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de claridad y coherencia en una de las reglas más emblemáticas del Rebaño Sagrado.