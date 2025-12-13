El fichaje de Brian Gutiérrez por Chivas se hizo oficial este viernes tras varias semanas de negociaciones en las que el Guadalajara tuvo que competir directamente con ofertas de Rayados de Monterrey y el América, entre otros clubes de la Liga MX. Más allá del aspecto económico, la decisión del mediocampista ofensivo pasó también por un tema emocional, pues proviene de una familia de aficionados rojiblancos y veía como un sueño vestir la camiseta del Rebaño Sagrado.

Gracias a esa elección, Chivas se quedó con un futbolista sumamente talentoso y con un techo muy alto, algo que no cayó nada bien en ciertos sectores del americanismo. Uno de los más visibles fue el periodista Óscar Guzmán, de Fox Sports, quien al analizar las cualidades del nuevo refuerzo rojiblanco no pudo ocultar su lamento y en más de una ocasión señaló que le hubiera gustado verlo en el América.

“(Brian Gutiérrez) Es un jugador que dicen que estaba en la mira del América, le hubiera caído de maravilla. Es canterano del Chicago Fire, su posición natural es 10, rápido, de buen pie, derecho… le hubiera caído muy bien al América. Es muy bueno, sí”

Durante su participación en Fox Sports, Guzmán destacó el perfil futbolístico de Brian Gutiérrez, resaltando su formación, su posición natural como mediapunta, su velocidad y su buen manejo de balón. En su análisis dejó claro que consideraba que habría encajado perfectamente en el esquema del América, reiterando su calidad y el impacto inmediato que, desde su punto de vista, podría haber tenido en el conjunto azulcrema.

Si bien Óscar Guzmán nunca ha confesado abiertamente ser aficionado del América, no es la primera vez que sus comentarios dejan entrever cierta afinidad por el acérrimo rival de Chivas. En esta ocasión, su reacción ante el fichaje de Gutiérrez reflejó claramente su decepción por verlo con los colores rojiblancos y no con los azulcremas.

¿Cuándo reportarán Brian Gutiérrez para la pretemporada con Chivas?

Brian Gutiérrez ya aterrizó en México este viernes y, tras descansar el fin de semana, reportará el lunes en Verde Valle para iniciar la pretemporada rumbo al Clausura 2026. Un torneo que ilusiona cada vez más a la afición de Chivas, con Gutiérrez como el primer refuerzo oficial, y con los regresos confirmados de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín para fortalecer el plantel de Gabriel Milito.