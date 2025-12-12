Llegó a su fin la segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández en el Club Deportivo Guadalajara. Dicha aventura no fue la que esperábamos, pues se vio manchada por polémicas debido a su bajo rendimiento futbolístico, consecuencia de sus constantes lesiones.

Ahora la pregunta que se ha hecho la afición mexicana es ¿A dónde se machará? Por ello, Sergio Dipp, periodista de ESPN y amigo de CH14 reveló en “Futbol Picante” algunos detalles.

El comunicador confesó que el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros, no piensa todavía en el retiro, y por ende ha recibido ofertas de variso equipos, pero ninguna de la Liga MX.

“Ofertas hay en el extranjero. “Chicharito” se va de Chivas más no del futbol“, mencionó Sergio Dipp ante la pregunta de José Ramón Fernández sobre qué pasará con el artillero de 37 años de edad.

Chicharito Hernández tiene ofertas en el extranjero.

Cabe mencionar que antes de que se hiciera oficial su salida de Chivas circuló información de que podría continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS) tras su paso por Los Angeles Galaxy (LA Galaxy).

No obstante, también se habló de una propuesta desde la Segunda Divisón de Inglaterra, la cual es viable por la cercanía que tendría con sus hijos.

¿En qué equipos ha jugado Chicharito Hernández?