La segunda etapa deJavier “Chicharito” Hernández con el Club Deportivo Guadalajara no fue la que se esperaba, por lo que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por el penal que falló en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul.

Ahora fue José Manuel “Chepo” de la Torre quien habló al respecto, que dicho sea de paso, fue quien debutó al histórico futbolista mexicano la noche del 9 de septiembre de 2006 ante los Rayos del Necaxa.

El “Chepo”, quien fuera campeón con el Rebaño Sagrado como jugador y como entrenador, confesó en una entrevista con Cancha que esperaba más de su expupilo en su segunda etapa en Verde Valle.

“Para mí era una gran oportunidad para que se enfocara específicamente en lo futbolístico, que es lo que se necesitaba de “Chícharo”, el aprovechar que este grupo que era joven, que le podría ayudar mucho a su forma de jugar, y a lo mejor se habló más en otros ámbitos que en lo deportivo”, mencionó José Manuel de la Torre.

“Me hubiera gustado verlo mucho más activo, siendo más participativo, sobre todo, en la contundencia que es para lo que lo trajeron”, agregó.

“Chicharito” Hernández y “Chepo” de la Torre / Crédito: Cancha.

¿El penal fallado ante Cruz Azul mancha la carrera de Chicharito Hernández?

Ante esta pregunta, José Manuel de la Torre manifestó en dicha entrevista que el penal que falló frente a Cruz Azul no definirá su existosa carrera, donde ha jugado para grandes equipos como el Real Madrid, Manchester United, entre otros.

“Él tiene una carrera extraordinaria, a veces te irá bien otras no tanto, pero la crítica es así, a veces más amarga, pero sólo falla el que está ahí, y él tenía todas las credenciales para hacerlo por su trayectoria, porque es un goleador, porque es el representativo de Chivas”, finalizó.