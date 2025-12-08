La eliminación ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025 dejó muchas sensaciones encontradas en Chivas, pero internamente se mantiene la confianza en el proyecto de Gabriel Milito, por lo que el club ya se mueve con decisiones firmes en el mercado rumbo al Clausura 2026.

El plan deportivo apunta a reforzar zonas puntuales, dar salida a futbolistas que no entran en la idea del entrenador y acelerar incorporaciones pensando en una pretemporada completa, convencidos de que la base del plantel puede competir mejor con ajustes específicos.

Ángel Sepúlveda y la fecha para unirse a Chivas

Ángel Sepúlveda se uniría a Chivas aproximadamente después de la Navidad, una vez que concluya su actividad con Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025. El delantero de 34 años ya tendría todo encaminado para incorporarse en una segunda etapa con el Guadalajara, por lo que la idea del club es que llegue con ritmo competitivo y listo para acelerar su adaptación desde el arranque de la pretemporada.

¿Cuándo llega Brian Gutiérrez?

En el caso de Brian Gutiérrez, su llegada se espera sobre el final de esta semana para realizar exámenes médicos, cerrar la firma de contrato y ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico rumbo al Clausura 2026 el primer día de pretemporada. El juvenil mexicanoamericano, formado en Chicago Fire, será la gran apuesta del Rebaño, no sólo a futuro por sus 22 años, sino también a corto plazo aprovechando su reciente nivel en la MLS.

Chivas podría dar salida a Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez podría vivir una salida inesperada, luego de que el periodista Jesús Bernal informara que la directiva analizaría opciones para buscarle acomodo debido a que consideran que el mediocampista no logró recuperar su mejor nivel tras la lesión. Sin embargo, su caso no sería sencillo, ya que su salario es alto y eso restringe potenciales ofertas dentro y fuera de la Liga MX.

El sacrificio del Guadalajara con Alan Pulido

La situación más urgente sería la de Alan Pulido. Según información de Chema Garrido, Chivas ya le busca salida activa y estaría incluso dispuesto a absorber gran parte del sueldo del delantero -hasta 1.4 millones de los 1.8 millones totales- con tal de facilitar su salida en este mercado. El club considera que su continuidad no está dentro del plan deportivo para 2026 y por eso la intención es cerrar una salida cuanto antes.