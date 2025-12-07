Las Chivas de Guadalajara ya tienen el acuerdo cerrado para la incorporación de Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul que apunta a tener su segunda etapa con la playera del Rebaño Sagrado. El delantero viene de quedar eliminado con Cruz Azul del Apertura 2025 y todas las fuentes dan por hecho su fichaje como refuerzo rojiblanco para el próximo torneo de la Liga MX.

El delantero de 34 años tiene todo listo para comenzar su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, que le comprará su ficha de manera definitiva. Aunque en un principio se habló de un contrato por tres años, algo que pareció extraño dada su edad, finalmente se dio a conocer que Sepúlveda firmará por un año y medio con el Guadalajara, con opción a extenderlo por seis meses más.

Asimismo, César Merlo agregó que Chivas pagará menos de los cuatro millones de dólares que se especularon en primera instancia, algo que también podía parecer excesivo para un sector de la afición rojiblanca, al tratarse de un jugador de 34 años.

Brian Gutiérrez será el primer refuerzo de Chivas

Por otra parte, el Guadalajara ya se aseguró su primera incorporación de cara al Clausura 2026 de la Liga MX: se trata del mediocampista mexicoamericano, Brian Gutiérrez, quien llegará desde el Chicago Fire a cambio de cinco millones de dólares. El futbolista de doble nacionalidad viene de registrar 10 goles y 4 asistencias en 29 partidos disputados.

Brian Gutiérrez será refuerzo de Chivas. (Getty Images)

Ángel Chávez será refuerzo del Tapatío

Por otro lado, también se confirmó el intercambio entre Chivas y Necaxa por Ángel Chávez y Raúl Martínez. El zaguero de 20 años formado en los Rayos fue anunciado como fichaje del Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX. Por su parte, Martínez, sin lugar en la plantilla de Gabriel Milito, es la primera cara nueva para el proyecto de Martín Varini.