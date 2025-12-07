No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se perfila llegar de la mejor manera al inicio de la pretemporada porque busca tener definida la plantilla para el Apertura 2026. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara está dispuesto a mantener entre el 70% y 80% de su salario de Alan Pulido para que juegue en otro club.

Queda claro que Chivas tiene que hacer una fuerte depuración de su plantilla porque la masa salarial es alta. Especialmente en aquellos jugadores que cobran grandes sumas y no terminan de rendir como se esperaba como es el caso de Chicharito Hernández, quien saldrá del equipo en este libro de pases.

Uno de los futbolistas que cobra una millonada en el Guadalajara es Alan Pulido, quien desde su regreso solamente anotó dos goles en el Clausura 2025. Para el Rebaño Sagrado el atacante es un futbolista que da números negativos porque no marca la diferencia y que Gabriel Milito no lo tiene en cuenta porque no se dedica lo suficiente.

Chivas quiere encontrarle acomodo a Alan Pulido. (Foto: IMAGO7)

En el día de ayer José María Garrido dio más detalles de lo que pretende la directiva de Chivas con el delantero. En su reporte señaló que saben muy bien que uno de los grandes impedimentos que tiene la directiva para encontrarle acomodo es el alto costo de su salario. Por este motivo el Guadalajara estaría dispuesto a realizar un fuerte sacrificio y hacerse cargo del 70% y 80% de salario y que la diferencia se haga cargo el nuevo equipo.

¿Cuál es el salario de Alan Pulido en Chivas?

Según lo informado por Rafael Ramos en abril del 2025 en ESPN, el salario que hoy gana Alan Pulido es 1.8 millones de dólares al año. De esta manera, el Guadalajara buscará hacerse pagar entre 1.36 y 1.54 millones de dólares del futuro salario del atacante en el 2026.