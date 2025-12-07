No hay dudas de que Hugo Camberos es uno de los grandes talentos que tiene el Guadalajara en el banco de suplentes y que no es tenido en cuenta por Gabriel Milito. Sin embargo, dan a conocer que el Rebaño Sagrado no planea desprenderse de él en este mercado de pases y que espera que se destaque en el Apertura 2026.

Uno de los grandes puntos a destacar en el Rebaño Sagrado a lo largo del último torneo fue el tipo de mercado de pases que se llevó adelante debido a que se contrataron a cuatro jugadores que llegaron a ser titulares. En consecuencia, el entrenador rojiblanco tuvo una serie de variantes en el banco de suplentes que no desentonaba al momento de que uno de ellos fuera baja por rendimiento, lesión o suspensión.

Uno de los futbolistas que se encontraban entre las alternativas y que todo el mundo esperaba que tuviera más acción era Hugo Camberos. El futbolista que debutó en el Clausura 2025 pasó de un futbolista que se perfilaba a pelear por la titularidad a un suplente indiscutido en la era de Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado.

Chivas buscaría mantener a Hugo Camberos en el equipo. (Foto: IMAGO7)

En medio del inicio del mercado de pases, Jesús Bernal dio a conocer cuáles son los planes del Guadalajara con el canterano rojiblanco. “Por ahora se mantiene en el equipo de las Chivas. Renovó su contrato cuando se manejaban algunas situaciones. No hay ofertas por él. La intención de la directiva es ver si lo pueden retener y tratar de que detone por algunas bajas que se puedan dar”, explicó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y añadió: “La dos opciones que hay de que salga es que llegue una oferta de Europa o la segunda que salga una institución que esté interesada en un préstamo por Hugo Camberos. Bajo esas circunstancias podría darse la salida del futbolista. De Europa lo que tiene hasta ahora es seguimiento. En el caso de Chivas es cuestión de poderlo retener”.

Los pobres números de Hugo Camberos en el Apertura 2025

A diferencia de otros canteranos, como Armando González, Santiago Sandoval o Miguel Gómez, Hugo Camberos tuvo un pobre Apertura 2025. En el último torneo sumó 142 minutos en siete encuentros, es decir el 9.28% de los minutos posibles según estadísticas de la propia Liga MX.