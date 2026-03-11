La noche de este martes Luis Ángel Malagón sufrió una grave lesión que, a falta de confirmación oficial por parte de su club, todo apunta a que se trataría de una rotura del tendón de Aquiles. Se trata de una de las lesiones más complicadas para un futbolista, con un tiempo estimado de recuperación de al menos seis meses, lo que prácticamente lo dejaría fuera del Mundial 2026 que comenzará dentro de unos meses.

Rangel y Malagón han demostrado tener buena relación en los entrenamientos.

La noticia provocó que de inmediato los reflectores se colocaran sobre Raúl Rangel, quien ya había tomado cierta ventaja en la competencia por la titularidad de la Selección Mexicana. Con la desafortunada lesión de Malagón, todo apunta a que el arquero de Chivas tendría prácticamente asegurado el puesto para el próximo partido de México ante Sudáfrica. Sin embargo, lejos de enfocarse en el aspecto deportivo, el guardameta rojiblanco decidió enviar un mensaje para su compañero.

A través de su cuenta de Instagram, el Tala Rangel compartió un mensaje de apoyo para Malagón. Aunque ambos compiten directamente por la titularidad en el Tri, también comparten vestidor en la Selección Mexicana y en varias ocasiones se les ha visto convivir con buena relación durante las concentraciones. En su publicación, Rangel le deseó una pronta recuperación y mucha fortaleza para enfrentar este complicado momento.

“Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”, escribió Rangel en su cuenta de Instagram, mostrando solidaridad con el portero que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Este gesto del arquero rojiblanco demuestra que, más allá de la rivalidad deportiva que existe entre Chivas y el equipo de Malagón, dentro de la Selección Mexicana la relación entre los jugadores es diferente. En el entorno del Tri la competencia por los puestos suele mantenerse dentro de un marco de respeto y compañerismo, algo que quedó reflejado en el mensaje del Tala.

La lesión de Luis Ángel Malagón también le abre la puerta a Guillermo Ochoa a la Selección

La baja de Malagón no solo dejaría a Raúl Rangel como el principal candidato a la titularidad en la Selección Mexicana, sino que también podría abrirle nuevamente la puerta a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026. Desde hace varias semanas se venía hablando de la posibilidad de que el veterano guardameta regresara al entorno del Tri, e incluso algunos sectores ya comenzaban a impulsar su nombre como alternativa. Con esta situación, la presencia del portero de 40 años en la convocatoria vuelve a cobrar fuerza.