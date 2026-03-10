La grave lesión que sufrió Luis Ángel Malagón en la Concachampions encendió las alarmas en la portería de la Selección Mexicana a tan solo tres meses de la Copa del Mundo.

Aunque aún se espera el parte médico oficial del América, todo indica que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, situación que lo deja fuera del Mundial de 2026, pues dicha lesión requiere de seis a nueve meses de recuperación.

Ante este panorama, Raúl “Tala” Rangel, portero del Club Deportivo Guadalajara, aparece como el principal candidato para asumir la titularidad en la cabaña de la Selección Mexicana, debido a sus actuaciones destacadas en la Liga MX.

Le sadría nueva competencia a Raúl Rangel en la Selección Mexicana.

Sin embargo, la competencia no se limita únicamente a nombres experimentados como Guillermo Ochoa, pues ha surgido un guardameta que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que podría meterse de lleno en la pelea por un lugar en el representativo azteca.

¿Qué portero debe preocuparle a Raúl Rangel?

Se trata de Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, quien ha destacado por sus actuaciones en el Torneo Clausura 2026. El arquero cementero ha respondido con seguridad ante la lesión de Kevin Mier.

Incluso, algunos reporteros como Adrían Esparza creen que el guardameta del conjunto de La Máquina debe ser el titular en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.