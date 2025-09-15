En el Clásico Nacional del pasado sábado, además de darse el choque entre los 2 equipos, se dieron microduelos entre algunos jugadores. Una pulseada a la distancia fue la de Raúl Rangel con Luis Malagón, porteros que pelean por el puesto de titular en la Selección Mexicana.

El número 1 del Club Deportivo Guadalajara fue consultado en zona mixta, después del triunfo por 1-2, sobre su opinión respecto a su colega. “Es un gran arquero y una gran persona. Tengo la dicha de platicar con él en selección y la verdad que es un muy buen tipo”, afirmó el Tala sobre Malagón.

Los porteros de Chivas y América disputan el puesto de titular en el Tri, de cara a lo que será el Mundial 2026. Hasta ahora, la mayoría de los partidos, y especialmente los más importantes, fueron para el guardameta azulcrema. Rangel, por su parte, tuvo la oportunidad de atajar en algunos amistosos.

Sin embargo, en el torneo más importante del 2025, la Copa Oro, el titular fue Malagón en todos los partidos. Por detrás de ambos porteros aparece un histórico como Guillermo Ochoa. No obstante, las chances del Memo se ven disminuidas por el hecho de que no tiene club, al menos en este momento.

Raúl Rangel se mostró feliz por conseguir un buen resultado, acorde al nivel de Chivas

“Los clásicos se juegan y, sobre todo, se ganan. Gracias a Dios nos tocó ganar. Independientemente de la victoria, yo creo que hay que mantenernos enfocados. Ya lo había dicho: por el estilo de juego que tenemos era esperarse que empezara a dar resultados. Se dio el resultado, el primero de muchos de los que esperamos. Hay que seguir en esta línea de trabajo”, consideró Raúl Rangel.

“Veníamos jugando muy bien. Siento que habíamos tenido un muy buen funcionamiento. Hubo detallitos defensivos que nos costaron los 5 penales que nos marcaron en las primeras jornadas, pero a final de cuentas eso nos sirvió para aprender hoy. Gracias a Dios se consigue la segunda victoria del torneo y yo creo que eso nos enfila para lo que viene”, agregó.