Hablar de Matías Almeyda es lo mismo que hablar de Chivas, en donde un argentino que llegó en medio de la polémica al futbol mexicano se terminó marchando como una leyenda e ídolo de millones de aficionados rojiblancos alrededor de todo el mundo.

El Pelado se mantiene siempre presente en la memoria de los hinchas gracias a sus múltiples campeonatos y amor por el Rebaño; sin embargo, su paso por Guadalajara no solamente dejó trofeos, sino que también dejó innumerables frases que siguen siendo recordadas por los tapatíos.

Las 5 frases más importantes de Matías Almeyda en Chivas

“No vengo a salvarlo de que no descienda, vengo a levantar a este gigante”

La primera frase con la que el Pelado se fue ganando el corazón de millones de aficionados y la dijo durante su presentación como entrenador del Guadalajara hace exactamente 10 años, cuando Jorge Vergara ofreció una conferencia espectacular junto a los trofeos y a leyendas del Campeonísimo.

“Soy extranjero y creo más en los mexicanos que muchos mexicanos”

Después de ganar el Clásico Nacional del Apertura 2016 de la fase regular con un espectacular 0-3 en la cancha del Estadio Azteca y en pleno centenario del América, Matías Almeyda lanzó una frase que llenó de orgullo a jugadores y aficionados del Guadalajara por ponerle la cerecita al pastel tras humillar a las Águilas.

“Estamos orinados por un dinosaurio, de esos antiguos”

No todo fue felicidad en la gestión de Matías Almeyda, ya que el Guadalajara también vivió momentos oscuros por una racha sin poder ganar, en donde los rivales solían encontrar el gol del empate o del triunfo en los minutos finales del partido, por lo que en clara señal de frustración, el Pelado dijo esta frase que quedó grabada en todo el futbol mexicano.

“Los matamos. Con huevos los matamos”

A unos días de encarar la Final de Vuelta del Clausura 2017 frente a Tigres, Matías Almeyda entonó esta frase para motivar y convencer a su plantilla de futbolistas que era posible vencer a un plantel tan poderoso como el de los universitarios. Es por eso que Almeyda dijo esta frase que se convirtió en una icónica frase de guerra de los chivahermanos hasta el día de hoy.

“Hoy me voy pero voy a volver. Ojalá algún día tenga mucho dinero y me pueda comprar a este club, así no me voy más”

Una de las frases que más le duele, hasta el día de hoy, a millones de aficionados del Guadalajara debido a que el ‘Pastor’ la recitó el día de su despedida del chiverío en una triste conferencia de prensa en donde ningún miembro de la directiva salió a darle el adiós pese al legado inmortal que dejó el Pelado en Chivas.