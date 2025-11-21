El futbolista del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), Óscar Pineda, llamó la atención de varios equipos del futbol mexicano luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17.

El periodista estadounidense, Tom Bogert, reveló en su cuenta de X lo antes mencionado, afirmando que el América como otras escuadras de la Liga MX están interesados en fichar a la promesa del Chicago Fire.

“El destacado mediocampista de la academia del Chicago Fire, Óscar Pineda, impresionó con México en la Copa Mundial Sub-17. El Club América y otros clubes de la Liga MX están interesados ​​en ficharlo”, informó en su cuenta de X el comunicador.

Óscar Pineda es objeto del deseo de varios equipos de la Liga MX.

¿Chivas estaría interesado en Óscar Pineda?

Desde hace un varias semanas la directiva de Chivas comenzó a trabajar en el armado del equipo para el Torneo Clausura 2026. Derivado a esta situación, no descartemos a la dirigencia del Rebaño Sagrado como una de las interesadas por los servicios del mediocampista de 17 años de edad.

Cabe mencionar que el proyecto de Javier Mier ilusiona mucho y en el próximo mercado de fichajes tiene como meta reforzar con grandes talentos al plantel de Gabriel Milito para seguirle pisando los talones a las entidades más poderosas del balompié azteca como Tigres, Rayados, Cruz Azul y América.