El Clausura 2026 está por arrancar; sin embargo, la participación de los clubes de la Liga MX en el mercado de fichajes sigue presente, por lo que Cruz Azul se robaría una de las promesas de la cantera de Chivas de cara al próximo torneo.

El Guadalajara y La Máquina seguirían realizando negociaciones entre ellos, ahora para concretar el traspaso de la juvenil joya Ariel Castro, quien realizó todas sus fuerzas básicas como rojiblanco, pero ahora daría el brinco al conjunto de La Noria.

Hay que recordar que desde hace varias semanas se iniciaron los rumores que ponían al canterano del Guadalajara en el radar de La Máquina, por lo que se mencionó que podría entrar en la negociación por Ángel Sepúlveda, aunque terminarían siendo operaciones separadas.

Según el especialista de fichajes, Jon Barbon, el acuerdo estaría prácticamente amarrado, en donde el chiverío se desprendería del 50 por ciento de la carta de Ariel Castro y dejando la opción de recompra en caso de que el juvenil despunte con los celestes.

Ariel Castro, la joya que no logró debutar en Liga MX

El mediocampista ofensivo estuvo a punto de debutar con el Guadalajara bajo la tutela de Fernando Gago, quien lo impulsó y ascendió al primer equipo; sin embargo, la salida del argentino retrasó su proceso.

Ariel Castro solo pudo debutar en duelo amistoso, en donde inclusive anotó un gol en un amistoso contra Atlas gracias a una asistencia de Chicharito, aunque no le bastó para seguir siendo contemplado en el primer equipo.