A pocos días de que cierre el mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026, ha comenzado a circular información que coloca a Cruz Azul siguiendo de cerca a un futbolista que en su momento también estuvo en el radar del Club Deportivo Guadalajara.

Se trata de Víctor “Toro” Guzmán. De acuerdo con información de César Luis Merlo, las altas esferas del conjunto de La Máquina tienen como opción al defensor de Rayados de Monterrey para reforzar su central en este semestre.

Cabe mencionar que antes de que la escuadra cementera se fijara en él, Chivas también lo consideró tras la lesión de Diego Campillo, pero la operación no avanzó por cuestiones económicas, a pesar de que el jugador había expresado su deseo de salir, según medios regiomontanos.

Así, Cruz Azul intentaría en los próximos días concretar la llegada de uno de los jugadores más destacados del fútbol mexicano en su posición, un elemento que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Rebaño Sagrado para el Torneo Clausura 2026.

Víctor Guzmán es objeto del deseo de Cruz Azul.

¿Cuál es el valor de Víctor Guzmán?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Víctor “Toro” Guzmán en Rayados de Monterrey es de 5 millones de dólares, es decir, poco más de 86 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de manera que más o menos esto pagaría La Máquina por sus servicios.