La cuenta oficial de Chivas encendió las redes sociales este lunes con una publicación dedicada a Richard Ledezma tras su golazo ante Atlético de San Luis, dentro de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, el cual estuvo acompañado de una imagen del jugador en pleno entrenamiento.

“No fue casualidad… ¿Qué tal va su lunes, ChivaHermanos?”, escribió el Club Deportivo Guadalajara en sus sitios oficiales, dejando claro que la anotación del futbolista fue producto del trabajo.

El gol de Richard Ledezma, conseguido en el compromiso fue uno de los momentos más destacados del partido celebrado en el Estadio Libertad Financiera, donde el equipo de Gabriel Milito consiguió su cuarta victoria consecutiva en el certamen.

La fotografía compartida por el club muestra a Richard Ledezma golpeando el balón durante una sesión de entrenamiento, reflejando concentración y determinación.

La pegada de Rochard Ledezma que destacó Chivas.

Cabe mencionar que desde su llegada, Richard Ledezma ha ido ganando minutos y confianza, y actuaciones como la que tuvo ante Atlético de San Luis comienzan a consolidarlo como una pieza importante en el esquema del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este viernes 6 de febrero ante Mazatlán FC, como parte de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 y se llevará a cabo en el Estadio El Encanto, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.