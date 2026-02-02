El Guadalajara da de qué hablar con los diferentes jugadores que pasaron y que marcaron un antes y un después en su historia. Uno de ellos fue Joel el Tiburón Sánchez quien da de qué hablar en redes sociales luego de haber realizado una épica salvada en el Clásico de Leyendas entre América y Chivas.

A lo largo de la historia del Rebaño Sagrado hubo una sin fin de jugadores que vistieron las dos playeras más importantes de México. Uno de los últimos es Alejandro Zendejas, que fue rechazado por Matías Almeyda, y otro es Oribe Peralta, que se retiró del conjunto rojiblanco tras no marcar goles.

Uno de los futbolistas que vistió ambas playeras fue sin duda Joel Sánchez que se terminó por identificar con el Guadalajara. Con Chivas tuvo dos etapas, de 1991 a 1999 y de 2001 a 2003, en el que logró sumar solamente un campeonato con la playera rojiblanca, mientras que en el Club América una sola temporada.

Joel Sánchez da de qué hablar en Clásico de Leyendas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en las últimas horas volvió a ser noticia debido a que Tiburón realizó una épica salvada en el Clásico de Leyendas. Según lo informado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, ante el Apache González llega forzado y barre como último recurso para que las Águilas anoten a metro del autódromo de Los Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

La brutal barrida de Tiburón Sánchez en el Clásico de Leyenda