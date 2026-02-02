En un emocionante partido de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara sacó una victoria frente al Atlético de San Luis con marcador de 2-3, consolidando su inicio perfecto en la competencia.

Daniel Aguirre fue uno de los protagonistas del encuentro tras marcar un gol crucial antes del descanso. Al minuto 45+3, aprovechó un centro desde un tiro de esquina y, con un potente cabezazo dentro del área, adelantó nuevamente al Rebaño Sagrado y puso el 2-1 parcial.

El tanto reflejó la versatilidad y compromiso del jugador de 26 años de edad dentro del esquema de Gabriel Milito. Cabe mencionar que su diana llegó después de una primera mitad muy disputada, en la que ambos equipos se batieron por el dominio, lo que permitió que nuestras Chivas tomara control justo antes de ir al vestidor.

Atlético de San Luis logró empatar gracias al doblete de Joao Pedro, pero rápidamente el Club Deportivo Guadalajara respondió con otro gol, esta vez de Armando “Hormiga” González, para sellar el triunfo 2-3.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Rebaño Sagrado se encuentra en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 12 puntos, producto de cuatro victorias en la misma cantidad de partidos disputados, tres unidades más que Cruz Azul y Atlas, sus rivales más cercanos en la clasificación.