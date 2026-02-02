Las Chivas de Guadalajara pasan por su mejor momento en los últimos años. El Rebaño Sagrado logró cuatro triunfos en sus primeras cuatro presentaciones correspondientes al Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, la afición luce entusiasmada con el rendimiento del equipo dirigido por Gabriel Milito, por lo que ya comienza a pensarse en la posibilidad real de pelear por el título.

Fernando Cevallos elogió a la Hormiga González

El goleador de Chivas, Armando González, sumó su tercer tanto en el torneo en la reciente victoria sobre Atlético San Luis, pero salió algo molesto al ser sustituido en la segunda parte. El periodista Fernando Cevallos le restó importancia al asunto, asegurando que se trata de una muestra más de su mentalidad: “Está bien que la Hormiga González se moleste al salir de cambio, tras marcar su tercer gol de este torneo con Chivas, es parte de la autoexigencia que tiene el chavo, consciente de que tiene mucho todavía por mejorar y que su techo sigue estando muy alto”, opinó el periodista de ESPN.

Alan Mozo sufrió lesión con Pachuca

Tras salir de Chivas por no entrar en planes de Gabriel Milito, el lateral derecho Alan Mozo intenta ganarse el sitio en su nuevo equipo, Pachuca. Sin embargo, el futbolista de 28 años sufrió este domingo una lesión de tobillo en el encuentro que los Tuzos protagonizaron ante Querétaro. Mozo no pudo seguir jugando y de momento, se espera el parte médico para saber cuándo podrá retornar.

Brian Gutiérrez quiere ser campeón con Chivas

El flamante fichaje rojiblanco, Brian Gutiérrez, se ha ganado rápido un lugar en el once inicial de Gabriel Milito y ya entusiasma a la afición del Guadalajara, además de meterse en la pelea por representar a la Selección Mexicana en el Mundial. Tras el último duelo ante San Luis, además, el mexicoamericano atendió a la prensa y al ser consultado sobre cuál era su mayor sueño, Brian no dudó: “Ser campeón con Chivas”, dijo en un video que rápidamente se hizo viral en el chiverío.

Oso González dio las claves para el liderato de Chivas

Otro que atendió a los medios de comunicación fue Fernando González, quien dio su opinión sobre cuál considera la clave para el gran momento del Guadalajara: “La unión creo que es. Sigo con eso. La competencia interna. Todos arrancamos parejos, todos vamos y creo que nos ha ayudado. Vamos por todo, queremos todo. Creo que siempre lo digo, tenemos que tener a Chivas en lo más alto, por lo que representa, por lo que es. Pero como bien lo decíamos, con humildad hay que seguir trabajando y seguir partido a partido”, reflexionó el Oso tras derrotar a San Luis.