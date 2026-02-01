Chivas volvió a mostrar un gran dominio en el Clausura 20256 y dejó más argumentos de que está para compartir ante cualquier equipo de la Liga MX. Tras lo sucedido frente a Atlético de San Luis, Raúl Rangel dejó un mensaje de siete palabras que toda la afición del Guadalajara quería escuchar en redes sociales al afirmar que cada día quiere más el Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que el portero rojiblanco es una de las piezas claves del equipo de Gabriel Milito debido a que con su juego de pie se juega con uno más en la salida. Por esta razón no es casualidad que el entrenador argentino apostará por jugadores que cada día mejoren su control orientado como la precisión de sus decisiones.

Ayer Chivas tuvo que batallar por momentos, pero se llevó una victoria importante ante Atlético de San Luis de visitante. De esta manera, no solo es invicto, sino que además es líder en solitario con 12 puntos y tres puntos de Cruz Azul y Atlas.

Raúl Rangel fue clave para superar a Atlético de San Luis.

Tras el partido, Raúl Rangel dejó un mensaje en redes sociales con el que emocionó a toda la afición del Guadalajara. “Cada día te quiero más. ¡Vamos Chivas!”, expresó el guardameta rojiblanco en redes sociales por lo que cientos de fanáticos salieron a apoyarlos con comentarios. “Eres la cabra de la suerte. Vamos por más, bro”, expresó un aficionado.

Diego Campillo dejó mensaje a la afición de Chivas

Tras la victoria contra Atlético de San Luis, Diego Campillo apareció en las redes sociales de Chivas para dejar un mensaje. “Muchas gracias, afición, por su apoyo; otros tres puntos, chivahermanos, vamos por más y nos vemos la próxima semana”, expresó el defensor rojiblanco que pasó de titular indiscutido a suplente tras su lesión.