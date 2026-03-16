No hay dudas de que Chivas no solo tiene una brutal fase regular del Clausura 2026 y todo indica que podría llegar a perder jugadores para la Copa del Mundo 2026. De cara al certamen mundialista Diario Récord confirmó que el Guadalajara no va a pedir ni pidió que los futbolistas que sean convocados por Javier Aguirre jueguen la Liguilla.

No hay dudas de que el Rebaño sagrado ha dado de qué hablar en los últimos meses debido a que el Vasco decidió llevar a siete jugadores del Guadalajara para los últimos tres encuentros que disputó el Tri ante Panamá, Bolivia y Finlandia.

En medio de este contexto, es un hecho que el Guadalajara no solo está clasificado para disputar la Liguilla, sino que además es un claro candidato a disputar el título del Clausura 2026. Por esta razón comenzó a surgir el rumor de que Chivas iba a pedir un permiso especial para que sus jugadores no se vayan a la concentración con la Selección Mexicana para disputar la Fiesta Grande, pero Carlos Ponce de León confirmó en Diario Récord que no va a suceder.

Amaury Vergara aceptó que Javier Aguirre se lleve jugadores de Chivas en plena Liguilla del Clausura 2026. (Foto: X / @Chivas)

“De Chivas que se van a ir los jugadores a la concentración de la Selección Mexicana no van a jugar de la Liguilla a pesar de que Televisa decían que habían pedido a los mexicanos para la Fiesta Grande. No es así, me dicen desde el interior del Guadalajara que van a aceptar que se van a ir cuatro o máximo cinco jugadores”, comentó el reconocido periodista.

¿Qué jugadores de Chivas irán al Mundial 2026?

Es casi un hecho que Javier Aguirre llevará a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026 a Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo de Chivas. A ellos hay que sumar a Armando González, goleador del Guadalajara, Richard Ledezma, el mejor lateral derecho de la Liga MX, y Brian Gutiérrez, posible reemplazante de Marcel Ruiz.