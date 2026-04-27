Es un hecho que Chivas ya se alista de la mejor manera para enfrentar a Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto repasamos las dudas y los descartados de Gabriel Milito para visitar a los Felinos el próximo sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Sin dudas el fin semana el Rebaño Sagrado tendrá una de las pruebas más duras en la era del técnico argentino debido a que enfrenta a un rival experimentado y seguramente sin sus principales figuras. A su vez, en el antecedente más reciente hace creer lo peor porque el Guadalajara perdió por 4-0 en la jornada 14 en el Volcán.

De cara al juego contra Tigres es un hecho que el Guadalajara tendría el regreso de Ángel Sepúlveda y José Castillo estarían disponibles para la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, es una duda se encuentra Daniel Aguirre quien terminó lesionado ante Tijuana. A su vez, es casi un hecho que perderá a Luis Romo, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González y Richard Ledezma.

Gabriel Milito tendrá varias bajas por el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

Entre los futbolistas descartados se encuentran jugadores que por nivel y desplantes con el entrenador no son tenidos en cuenta. Es un hecho que el Guadalajara no contará con Érick Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda.

¿Cuándo se juega la ida de Tigres vs. Chivas por la Liguilla?

La ida por los Cuartos de Final de la Liguilla entre Tigres y Chivas se juega el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 19:00 del Centro de México. El partido en México se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.