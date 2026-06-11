Aficionados recordaron la poca fe que le tenía el comunicador de TV Azteca al jugador del Guadalajara tras su brillante actuación contra Sudáfrica.

La Selección Mexicana arrancó su participación en el Mundial 2026 con el pie derecho después de conseguir el triunfo por marcador de 2-0 sobre Sudáfrica, en donde Brian Gutiérrez dejó gratas impresiones, por lo que muchos aficionados de Chivas comenzaron a recordar a David Medrano.

Hace unos meses, cuando se especulaba sobre quiénes serían los candidatos a conformar la lista y el once titular del Tricolor en la Copa del Mundo, el reportero Omar Villarreal ponía el nombre del mexico-estadounidense; sin embargo, de inmediato fue desestimado por Medrano Félix.

“¿Quién juega en lugar de Gilberto Mora? Volante por izquierda”, en donde Villa Villa le respondió: “Brian Gutiérrez”, en donde el veterano comunicador reaccionó levantándose de la mesa y saliendo del foro mientras decía: “No. No es ni titular en Chivas”.

Chivas le “respondió” a David Medrano por cuestionar el nivel de Brian Gutiérrez

Después de las declaraciones del reportero y conductor en TV Azteca, el Guadalajara jugó contra el León y le pasó por encima por marcador de 5-0, en donde el mexico-estadounidense se lució con gol y una actuación brillante.

Por lo que el club, en complicidad con el propio David Medrano, hicieron un video para demostrar que el comunicador se había equivocado, dinámica que fue bien recibida por la afición.

Algunos comentarios de la gente por Brian Gutiérrez y David Medrano