Las autoridades mexicanas le negaron una petición al exdelantero del Guadalajara en medio del juicio en su contra.

El proceso legal de Omar ‘N’ continúa y en las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles de cara a la sentencia que recibirá el exfutbolista en el mes de octubre; sin embargo, la defensa del exfutbolista sigue sufriendo derrotas en los juzgados.

El exdelantero de Chivas continúa detenido en el penal de Puente Grande, en Jalisco, mientras continúan las investigaciones de su proceso legal por un delito de índole sexual; sin embargo, su defensa habría metido un amparo buscando que el imputado pudiera seguir su proceso en arresto domiciliario.

David Medrano, destapó que el amparo fue rechazado, por lo que solamente le quedaría una instancia para tratar de conseguir la autorización de estar recluido en su casa; sin embargo, el comunicador develó que en octubre se dictaminará sentencia.

“Solo le queda una al goleador histórico de Chivas, Omar ‘N’ de quien le fue rechazada la solicitud para modificar las medidas cautelares y llevar su proceso en un arresto domiciliario, solamente le queda la posibilidad de recurrir a un tribunal colegiado, antes de que en el mes de octubre se dicte sentencia definitiva en su caso”, explicó el comunicador en su columna en Mediotiempo.

¿Cómo ha sido el proceso judicial de Omar ‘N’?

El sábado 4 de octubre, el exdelantero de las Chivas, Omar ‘N’ fue detenido por las autoridades después de que se presentara una denuncia en su contra por delitos de índole sexual de parte de la hija de una expareja.

Unas semanas después se le vinculó a proceso, por lo que se dictaminó una medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fue trasladado al penal de Puente Grande.

Ahora, en junio, se le negó el amparo para tratar de continuar su proceso en arresto domiciliario, por lo que deberá permanecer recluido en el penal hasta que se termine el desahogo de pruebas y se dicte una sentencia.

¿Por qué es importante Omar ‘N’ en la historia de Chivas?

Omar ‘N’ fue un futbolista surgido de la cantera de Chivas, en donde consiguió ser campeón de Liga MX en el Apertura 2006, además de conseguir un título de goleo, jugar un Mundial con la Selección Mexicana y hasta emigrar a Europa.

Vivió un total de tres etapas como futbolista rojiblanco, en donde anotó un total de 160 goles, superando el récord de don Salvador Reyes de 122 goles en Liga MX y 158 en total con la camiseta rojiblanca.