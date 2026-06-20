Futboltuber, creador de contenido que ha develado todos los detalles de la nueva playera del Guadalajara, confirmó que habrá una línea de ropa especial.

En días reciente se han dado a conocer algunos detalles de las nuevas indumentarias que tendrá Chivas tras concretar un nuevo patrocinio con Nike, noticia que tendría muy felices a los aficionados del Rebaño; sin embargo, la marca de la palomita tendría una sorpresa más.

Además de los jerseys, línea de ropa de entrenamiento, gorras y demás, la empresa de la palomita también sacaría un jersey edición especial de la línea Total 90 según reveló el creador de contenido Futboltuber.

A través de sus redes sociales, el influencer confirmó que habrá playera de Chivas con Total 90; sin embargo, dejó en claro que no será la que empleará el equipo durante el próximo año futbolístico.

Hay que recordar que Futboltuber ha sido el primero en destapar poco a poco los detalles de la nueva indumentaria del Guadalajara que hasta el día de hoy permanece sin filtrarse por completo, por lo que se ha ganado la confianza de los aficionados rojiblancos en estos temas de jerseys.

¿Cuándo se anunciará a Nike como nuevo patrocinador de Chivas?

El contrato con Puma continúa vigente hasta el 30 de junio, por lo que el Guadalajara ni la marca Nike pueden hacer ningún anuncio oficial todavía, por lo que se espera que a partir del 1 de julio se libere la campaña publicitaria con la nueva piel del Guadalajara para el Apertura 2026 y Clausura 2027.

¿Cómo será la pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2026?

El Guadalajara por fin dio a conocer los pormenores de su pretemporada, misma que arrancó el jueves 18 de junio cuando viajaron a Isla de Navidad, en donde permanecerán hasta el 27 de junio.