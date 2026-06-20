El Cotorro destapó cuáles son las exigencias del entrenador argentino para esta etapa tanto para los jugadores que ya conoce como para los nuevos.

Chivas ya no tiene tiempo para descansar y la plantilla se encuentra en Isla de Navidad realizando los trabajos de pretemporada rumbo al Apertura 2026, en donde Bryan González destapó las primeras exigencias de Gabriel Milito para los refuerzos, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

En una peculiar entrevista que Diego Campillo le realizó al Cotorro, el carrilero del Guadalajara destapó que el argentino les está pidiendo a los refuerzos que se adapten cuanto antes al sistema de juego que impera en el conjunto rojiblanco.

“Nos ha pedido que nos preparemos muy bien, intensidad sobre todo. Y a los nuevos que se adapten lo más rápido posible a nuestro estilo de juego“, declaró el zurdo del Rebaño en palabras para Chivas TV.

El Guadalajara sacudió el mercado de fichajes con las contrataciones de estos dos mediocampistas; sin embargo, la parte más difícil le corresponde al entrenador argentino y es que encontrarles acomodo en su sistema de juego.

¿Cuál es el objetivo de Chivas según el Cotorro González?

“Nuestro objetivo grupal es ahora pasar a la Final. Siempre sobrepasar el torneo anterior y lo principal es quedar campeones, que es lo que todos queremos tanto afición, grupo como el cuerpo técnico.

“En lo individual quiero seguir mejorando, quiero seguir metiendo goles, dar más asistencias y apoyar en lo que pueda al grupo. Ya sea dentro del campo o fuera del campo”, concluyó.