Luego de un auspicioso ingreso en la derrota frente a Toluca por la Jornada 1 del Apertura 2026, Jordan Carrillo fue elegido por Gabriel Milito para jugar como titular en el duelo frente a FC Juárez, el cual acabó con victoria rojiblanca por 1-0. El futbolista de 24 años, proveniente desde Pumas, se recostó por la banda izquierda y fue reemplazado a los 61 minutos de juego.

Carrillo se mostró participativo, fiel a su estilo de pedir el balón al pie e intentar generar peligro en ofensiva. Principalmente, conectó en banda izquierda con Bryan González o en su defecto, con José Castillo cuando este pisaba campo rival. El mediapunta rojiblanco también es capaz de realizar cambios de orientación para encontrar a Richard Ledezma en lado opuesto.

Incluso, Carrillo también intentó desde media distancia, otro de sus recursos ofensivos. A poco de iniciado el encuentro, un remate desde la frontal pasó muy cerca del arco custodidado por Sebastián Jurado. Ya sobre el cierre de la primera parte, protagonizó una buena jugada asociada que obligó a la respuesta del portero visitante.

(Captura)

En la segunda mitad, Chivas siguió sin poder encontrar los caminos para abrir el marcador y Carrillo también perdió peso en el juego, por lo que Gabriel Milito decidió reemplazarlo por Efraín Álvarez, habitual titular en esa zona del campo y quien regresaba tras una lesión que lo marginó de la pretemporada. En líneas generales, la afición rojiblanca aprobó los minutos de Jordan Carrillo y se percibe cierta ilusión con lo que puede ser su adaptación al equipo conforme avance el torneo.

El partido de Jordan Carrillo vs. FC Juárez

Imagen generada con IA Chat GPT.

61 minutos

0.18 xG goles esperados

0.07 xA asistencias esperadas

46/63 pases precisos

2 remates a portería

1 remate bloqueado

1 remate desviado

2/4 regates exitosos

2 despejes

4/16 duelos ganados

1 falta realizada

Gabriel Milito sobre el partido de Jordan Carrillo

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, fue consultado por la adaptación de Jordan Carrillo y su primera titularidad. “El equipo juega el partido según lo imaginamos previamente y no Jordan, sino cada uno de nuestros jugadores tiene libertades pero también tiene obligaciones. Creo que Jordan lo ha hecho bien, iremos a más con él, con Kevin Castañeda, que son los últimos en llegar”. El estratega también comparó la situción de los fichajes con los elementos que regresaron de su participación en la Copa del Mundo, donde asegura que “a veces lleva algo de tiempo” conectar con el resto del equipo.