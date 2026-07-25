Chivas afronta este sábado un partido clave frente a FC Juárez en el Estadio Akron por la Jornada 2 del Apertura 2026. Tras la derrota en el debut ante Toluca, Gabriel Milito podría introducir cambios en el once inicial, mientras que alrededor del club siguen surgiendo novedades tanto en el mercado como con sus jóvenes figuras.

Jordan Carrillo apunta a ser titular

Gabriel Milito prepara modificaciones para recibir a FC Juárez y una de ellas sería el ingreso de Jordan Carrillo al equipo titular. De acuerdo con el periodista José María Garrido, el refuerzo rojiblanco ocuparía el lugar de Fernando González, recibiendo así su primera oportunidad desde el inicio. La decisión respondería tanto a las buenas sensaciones que dejó en su debut como a la intención del cuerpo técnico de darle mayor dinámica al mediocampo.

Jordan Carrillo sería titular en la Jornada 2 ante Juárez (Imago7)

Chivas ya le puso precio a Armando González

Armando González continúa despertando interés gracias a su crecimiento en el Guadalajara. Según reveló José María Garrido, la directiva rojiblanca solo estaría dispuesta a negociar su salida por 15 millones de dólares si la oferta llega desde Europa. En caso de que algún club de otro continente quiera ficharlo, el precio ascendería hasta los 18 millones de dólares, reflejando la confianza que existe en el potencial del delantero surgido de la cantera.

La Hormiga apunta a continuar en Chivas para el Apertura 2026 (Imago7)

Revelan que Chivas rechazó al Chucky Lozano

Una revelación llamó la atención en las últimas horas. El reportero de TUDN, Gibrán Araige, aseguró que el entorno de Hirving Lozano ofreció al delantero al Guadalajara durante el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, según el periodista, Amaury Vergara descartó la posibilidad y decidió no avanzar en una negociación, pese al prestigio y la trayectoria internacional del atacante mexicano.

Hirving Lozano no fue aceptado en Chivas (Imago7)

Los juveniles rojiblancos brillan con la Selección Mexicana Sub-20

La cantera de Chivas volvió a dar de qué hablar con la Selección Mexicana Sub-20. En el debut del Premundial de la Concacaf, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron protagonistas de la goleada 3-0 al participar directamente en los tres goles del equipo. Camberos abrió el marcador de penal y luego asistió el segundo tanto, mientras que Sandoval inició la jugada del 2-0 y cerró la primera mitad con el tercer gol. Además de ellos, Sebastián Liceaga, Samir Inda, Yohan Orozco y Carlos Hernández fueron titulares, mientras que Cristo Navarrete y Diego Covarrubias esperaron su oportunidad desde el banco.