Chivas tuvo un debut excelente en el Estadio Akron debido a que superó por 2-0 a Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. El equipo rojiblanco superó una prueba interesante, ya que pudo haber anotado dos goles más ante un club que es protagonista con regularidad en la Liga MX.

Armando González, último campeón de goleo, selló un golazo para abrir el marcador, pero dejó mensaje al interior del Guadalajara. A su vez, Gabriel Milito habló del mercado de pases y señaló que Hirving Lozano no llegará y destapó por qué cepilló a Érick Gutiérrez y Alan Pulido. En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado está cerca de cerrar un nuevo fichaje para Tapatío.

Armando González clave en la victoria de Chivas ante Pachuca

Armando González fue clave en el inicio del Clausura 2026 debido a que abrió el marcador para que Chivas supere a Pachuca por 2-0 y tras el partido dejó mensaje al interior del Rebaño Sagrado. “Estamos contentos con el resultado, pero no conformes. Podemos seguir creciendo, podemos seguir mejorando y tenemos que seguir creciendo conforme el torneo (…) Esperamos que este sea un gran torneo. Hemos trabajado para eso y este es el inicio, tenemos que seguir con esta actitud, seguir mejorando y seguir creciendo”, comentó en Amazon Prime. Y agregó: “Esto ya pasó, hay que reflexionar lo que aprendimos, lo que nos sirve y a pensar en el siguiente partido”.

Gabriel Milito descartó la llegada de Hirving Lozano

Hirving Lozano es uno de los jugadores que acaba de quedarse sin club y está puesto como transferible en San Diego FC. En medio de este contexto, Gabriel Milito señaló que el Rebaño Sagrado no lo tiene en sus planes. “No, en esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador; no necesitamos en esa posición”, expresó.

Gabriel Milito habló de los cepillados que tuvo Chivas

En la misma conferencia de prensa, Gabriel Milito respondió a las consultas sobre los cepillados que llevó adelante en Chivas. “Obviamente, el jugador tiene dos opciones, entenderla o no entenderla, pero la decisión era clara, era firme, y necesitábamos producir estas modificaciones que hicimos, pensando siempre en lo mejor para el club y también de alguna manera pensando en lo mejor para los jugadores que les tocó salir. Hemos sido claros en el sentido de que iban a comenzar relegados, entonces los invité de alguna manera a que provocaran una salida para poder ir a otro club y al tener participación que tal vez con nosotros no iban a tener”, respondió.

Chivas cerca de cerrar a refuerzo para Tapatío

En medio de este contexto, ayer salió a la luz que Chivas está cerca de cerrar un fichaje para Tapatío. Yeudiel Pacheco dio a conocer en redes sociales que está al caer el fichaje de Cruz Medina de San Jose Earthquakes.