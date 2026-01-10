Chivas está a unas horas de debutar en la Jornada 1 del Clausura 2026, recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron, pero mientras el cuerpo técnico termina de afinar los últimos detalles para el arranque del torneo, la directiva rojiblanca continúa trabajando en movimientos del plantel. Aunque todo apuntaba a que el mercado estaba prácticamente cerrado en cuanto a refuerzos, todo indica que sí llegará una incorporación más, aunque con una ruta distinta a la habitual.

De acuerdo con el periodista de Fox Sports Yeudiel Pacheco, especializado en Fuerzas Básicas, Chivas ya alcanzó un acuerdo con el San Jose Earthquakes de la MLS para fichar al mediocampista Cruz Medina en calidad de préstamo con opción a compra. La negociación estaría muy avanzada y solo restan detalles por cerrar con el jugador para que todas las partes queden conformes y el movimiento se haga oficial.

Medina es considerado uno de los talentos jóvenes más interesantes de su generación, con apenas 19 años, y ya había despertado interés en varios clubes de México. Sin embargo, precisamente por su juventud, la idea es que llegue primero al Tapatío, donde pueda adaptarse al futbol mexicano, sumar experiencia y comenzar a ser observado de cerca por Gabriel Milito, pensando en un eventual salto al Primer Equipo.

Hasta ahora, Cruz Medina solo ha tenido actividad en la MLS Next Pro, además de participaciones con selecciones juveniles de Estados Unidos. Aun así, ha destacado por su visión de campo, calidad en el pase filtrado, buen golpeo en trazos largos, un recurso muy valorado por Milito, y su capacidad para el regate, cualidades que lo perfilan como un futbolista con gran proyección a corto y mediano plazo.

Cruz Medina llegaría a préstamo, por lo que Chivas no tiene ningún riesgo en la operación

Este tipo de fichajes jóvenes, sin experiencia en Primera División, siempre representan una apuesta. Por ello, resulta una decisión lógica que Chivas lo incorpore a préstamo y lo envíe primero al Tapatío, reduciendo riesgos financieros. Si Medina responde y encaja en la idea de Gabriel Milito, el club podrá ejecutar la opción de compra; de lo contrario, simplemente regresará a su equipo de origen, sin comprometer al Guadalajara.