Chivas no solamente está viviendo un gran momento colectivo en el Clausura 2026, sino que su buen nivel también se atribuye al nivel individual que presumen varios futbolistas, en donde el más beneficiado es Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

El Guadalajara se ha convertido en el principal abastecedor de jugadores al Tricolor desde hace varias semanas, en donde el Vasco estaría dejando en claro que la competencia por la portería titular de la escuadra nacional se habría terminado.

Para el duelo amistoso entre México e Islandia, Javier Aguirre decidió volver a darle el voto de confianza a Raúl Rangel como portero estelar, dejando como suplente a Luis Ángel Malagón, quien era su principal competidor por el puesto titular.

El Tala ha sido titular en cinco de los últimos siete partidos de la Selección Mexicana, por lo que estaría ganando terreno sobre el portero del América para convertirse en el titular en la próxima Copa del Mundo.

¿Por qué preferiría Javier Aguirre al Tala Rangel sobre Malagón?

Independientemente de las condiciones de atajador que tienen los dos cancerberos mexicanos, la realidad es que el portero de las Chivas tiene mejor juego de pies que el guardameta del América, cualidad por lo que el Vasco Aguirre confiaría más en el Tala.