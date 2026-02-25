Chivas ha tenido diversos pasajes extraños a lo largo de su historia, en donde uno de los que causó más polémica en todo el futbol mexicano fue cuando Jorge Vergara decidió despedir a Johan Cruyff como asesor en menos de un año de trabajo en conjunto.

En el 2012, con la urgencia de salir de la crisis futbolística que atravesaba la institución, el propietario del Guadalajara decidió recurrir a una figura de talla mundial para iniciar un proyecto deportivo que llenó de ilusión, pero que habría terminado por una rencilla entre el directivo y el entonces entrenador John Van’t Schip.

Rafael Márquez Lugo, exjugador del chiverío durante aquellos años, reveló que al término de un partido se suscitó un acalorado roce entre el timonel y Jorge Vergara, en donde se habría roto la relación entre ambos, por lo que lo considera el momento clave que sentenció la salida de los holandeses.

“Bien en lo individual, porque pude marcar goles y demás, pero fue una época en que Jorge Vergara no estaba tan cercano al club, se acababa de casar con la señora Angélica Fuentes y andaba ahí con un tema personal, pero no estaba tan pegado como ese Jorge que estaba muy ligado al equipo.

“Lo que sucedía en Chivas es que había mucho cambio. Era un directivo, llegaba con una idea, después se iba y llegaba otro. Primero empezaron los holandeses, que para mí 10 puntos. La forma de trabajar a mi me encantó, calificamos a la Liguilla, pero creo que el proyecto iba bien con ellos. Pero Jorge que era muy caliente, no le gustó un partido, bajaba al vestidor y te decía de todo. Bajó bravísimo porque en la tribuna se metieron con él.

“En el vestidor de plano John Van’t Schip lo paró y le dijo: ‘aquí, en el vestidor, mando yo’. Se puso de nuestro lado, trató de explicarle de una manera educada. Creo que a Jorge no le gustó, pero cuando empiezan esas fracturas empiezan las cosillas y se terminó por romper ese proyecto de los holandeses”, recordó el exgoleador en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

Johan Cruyff explotó contra Jorge Vergara

Unos días después de que se anunció la salida del proyecto holandés en el Guadalajara, la leyenda de Países Bajos apareció y se lanzó contra el propietario del chiverío.

“He tenido mucha gente muy simpática, muy buena (tras su experiencia en México). El problema del Chivas es su organización y su dueño, Jorge Vergara”, declaró la leyenda mundial en Barcelona.

Rafael Márquez Lugo recuerda presión en su paso por Chivas

“En lo personal hice goles importantes como en el Clásico. La gente se acuerda por ese tipo de partidos. Conecté chingón con la afición de Guadalajara. No es para presumirse estando en Guadalajara, pero ya había un pedo de descenso. Muchos decían que le iba a pasar lo mismo que a River. Muchos planteaban el tema de extranjeros y naturalizados y fue otro tipo de presión”, concluyó.