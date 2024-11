La directiva de Chivas ya estaría en Europa ultimando detalles para la elección de su nuevo entrenador para el Clausura 2025, en donde uno de los nombres que más fuerza ha cobrado es el de Óscar García Junyent, estratega español que inclusive estuvo a punto de dirigir al Rebaño en el 2012.

En ese año, el Guadalajara cayó en una severa crisis de resultados por lo que Jorge Vergara decidió recurrir a un experto mundial y contrató a Johan Cruyff para que tomara las riendas del proyecto rojiblanco, en donde el neerlandés habría tenido la intención de que el español dirigiera a los tapatíos, pero no se pudo concretar su llegada a la Liga Mx.

“En el verano de 2012, me vi envuelto en una ‘disputa’ familiar entre los Cruyff. Jordi, que iba a ser el director deportivo del Maccabi de Tel Aviv, me hizo la propuesta de irme con él. Y al mismo tiempo, Johan, quien había firmado como director deportivo de Chivas, en México, quería que fuera yo el entrenador del equipo.



“Yo me encontraba en el medio, y era difícil elegir porque me sentía muy unido a cada uno de ellos. Al final, Jordi terminó convenciendo a su padre de que tenía que empezar con él en el Maccabi Tel Aviv. Y estoy contento de que fuera así, porque fue uno de mis mejores años como profesional, en una ciudad a la que tengo mucho cariño”, declaró en febrero del 2021 al portal The Coaches Voice.

Debido a que Cruyff no pudo acomodar a Óscar García Junyent en el Guadalajara, se recurrió a su segunda opción que fue John Van’t Schip, quien dirigió solamente un torneo en el futbol mexicano, pero llevó al Rebaño hasta la Liguilla, aunque cayó eliminado por Toluca en los Cuartos de Final.

¿Óscar García Junyent es la opción más viable para Chivas?

La realidad es que Alejandro Manzo viajó a Europa para entrevistarse con los candidatos que plantearon Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, por lo que dependerá de esas reuniones la elección del nuevo timonel rojiblanco, aunque habría un portugués que estaría tapado entre la baraja de opciones.