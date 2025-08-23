Las Chivas de Guadalajara pasaron del infierno al cielo en cuestión de minutos. Pero es un hecho que cometieron severos errores defensivos que fueron mucho más costosos que en anteriores compromisos, por lo que el estratega, Gabriel Milito, aplaudió la actitud para venir de atrás y empatar el partido 3-3 ante los Xolos de Tijuana.

El técnico del Rebaño Sagrado reconoció que desde el silbatazo inicial el objetivo era llevarse los tres puntos, sin embargo, las circunstancias y los errores que cometieron los jugadores rojiblancos fueron inclinando la balanza a favor de la escuadra tijuanense que se puso 3-0 a favor en la segunda parte y fue ahí donde sacaron la vergüenza deportiva buscar la remontada.

“Salimos a ganar… no era fácil remontar un 3-0 y el equipo con mucho orgullo, y buscando en todo momento, lo pudo conseguir, pudo ser peor, pudo ser derrota, sin embargo lo empatamos. No vinimos a empatar, pero por cómo se dio el trámite rescatamos un punto”, fue parte de lo que explicó Milito al finalizar el partido.

También reconoció que cometieron errores graves que se pueden evitar si salen más concentrados desde el primer minuto, pero prefirió centrarse en los aspectos positivos de una noche que terminó con un empate cuando parecía que serían humillados por Tijuana que todavía se dio el lujo de fallar un penalti.

Chivas, cinco penaltis cometidos en el Apertura 2025

El tema más preocupante para Guadalajara es que han cometido un penalti en cada uno de los partidos que han disputado. Ante León, en el Jornada 2, Erick Gutiérrez fue el encargado de favorecer a que los Esmeraldas ganaran desde los 11 pasos. Ante San Luis sucedió lo mismo con el Guti, pero terminaron ganando 4-3.

Contra Santos Laguna Daniel Aguirre fue el infractor y terminaron cayendo de igual manera. Ante Juárez fue Bryan González y el duelo concluyó 2-1 favor de los Bravos y la noche del viernes Diego Campillo cometió una clara falta en el área y para su fortuna fortuna Raúl Rangel detuvo el penalti.