Carlos Slim es una de las personas más importantes de todo el planeta, por lo que muchos aficionados de Chivas han soñado, desde hace varios años, que su fortuna sea invertida en el Rebaño Sagrado, sueño que se hará realidad desde este Clausura 2026.

Aunque el deseo de muchos seguidores del Guadalajara es que el empresario compre el club a la familia de Amaury Vergara, esto no está ni cerca de suscitarse, aunque el propietario de Telmex ha decidido aliarse al conjunto rojiblanco a partir de este semestre.

A través de redes sociales se anunció que Telcel se convirtió en nuevo patrocinador del chiverío a partir del Clausura 2026, lo que significa que dicha compañía invertirá varios millones de dólares para poder anunciarse junto a la escuadra tapatía.

Hasta la redacción de esta nota, no se ha dado a conocer información adicional sobre el acuerdo entre las dos empresas, ni lapsos ni montos, por lo que se espera que en los próximos días surjan más detalles al respecto.

Hay que recordar que en diversas ocasiones han comenzado a sonar diversos rumores que ponen a Carlos Slim como potencial comprador del Guadalajara, aunque siempre han resultado falsos debido a que la familia Vergara no tiene intenciones de desprenderse de la escuadra rojiblanca.

Carlos Slim, vinculado al mundo del futbol

El empresario ha estado al pendiente del balompié desde hace muchos años, en donde inclusive fue inversor en el Club León; sin embargo, decidió retirarse de dicha sociedad hace algunos años y ahora estaría volviendo a manifestarse en el mundo del futbol con esta alianza con el Guadalajara.