Chivas se ha convertido en el mejor equipo de toda la Liga MX, por lo que el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ha decidido seguir respaldándose en el Rebaño de cara al próximo duelo amistoso contra Islandia.

Tal y como se esperaba, el Guadalajara ha vuelto a ser la base del Tricolor de cara al compromiso que se disputará en Querétaro, en donde el Vasco decidió echar mano de siete jugadores rojiblancos para esta convocatoria.

Javier Aguirre decidió mandar a llamar a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González de la escuadra tapatía.

Hay que recordar que al no ser Fecha FIFA, los jugadores que militan fuera de México no pueden ser llamados, pero se espera que en los próximos compromisos se vea un equipo nacional más real a lo que se disputará en el Mundial.

¿Cuáles jugadores de Chivas no repitieron en la convocatoria de la Selección Mexicana?

Hay que recordar que para los duelos amistosos contra Panamá y Bolivia, Javier Aguirre llamó a 8 jugadores del Guadalajara, en donde la sorpresa es que para esta ocasión no mandó a llamar a Bryan González, Ángel Sepúlveda y a Luis Romo, en donde este último se debe a una lesión muscular.

Convocatoria completa de México para enfrentar a Islandia

Raúl Rangel

Luis Malagón

Carlos Acevedo

Richard Ledezma

Jesús Garza

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Diego Campillo

Erik Lira

Érick Sánchez

Carlos Rodríguez

Denzell García

Marcel Ruíz

Brian Gutiérrez

Alexis Gutiérrez

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Armando González

¿Cuándo se jugará el México vs. Islandia?

El compromiso amistoso de la Selección Mexicana se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio Corregidora, en Querétaro, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.